Vejen-sagen: Kommunen ville ikke anmelde forældre

Forældrene, som er tiltalt for grove seksuelle overgreb mod deres fire børn for over 25 år siden, kunne være blevet anmeldt af Vejen Kommune i 1996, men myndighederne valgte at lade være med at gå til politiet. Det ville ikke hjælpe børnene, mente kommunen.

Myndighederne i Vejen Kommune kunne have gået til politiet for over 20 år siden og anmelde et forældrepar, som i dag er tiltalt for grove overgreb mod deres fire nu voksne børn.

Det kom frem under sjette retsdag torsdag ved Retten i Esbjerg, hvor senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen fremlagde dokumentation.

De fire børn, som alle er over 30 år, var blevet fjernet fra forældrene i efteråret 1992 og anbragt på et bosted, efter at de skulle have været udsat for grove seksuelle overgreb, vold, mishandling og trusler på livet af deres forældre. Hændelserne skal være foregået på to forskellige adresser i Vejen, samt på flere ukendte steder i lokalområdet i perioden 1987-1994, hvor også ukendte personer skal have været med til overgreb. Det fremgår af det 11 sider lange anklageskrift.

I 1996 udarbejdede Vejen Kommune en fempunktsplan for børnenes fremtid på bostedet, og anklagemyndigheden læste et notat op i retten om sagsbehandlingen, hvori der stod, at en politianmeldelse af forældrene ikke var på tale, fordi det ikke ville gavne børnene. Derimod blev det bestemt af kommunen, at forældrene skulle have psykologisk og terapeutisk hjælp, og at børnene fortsat skulle have kontakt indbyrdes til hinanden.

Også en psykolog, som var tilknyttet til børnene på forskellige bosteder tilbage i 1990'erne havde onsdag i retten forklaret til Vejen Kommune, at han ikke ville anbefale en politianmeldelse af hensyn til børnene:

- Min mening var, at børnene var meget forpinte og totalt usammenhængende. I den alder, som børnene havde på det tidspunkt, vil man kunne gøre det med de mest velfungerende, men disse børn var i en helt anden tilstand til at kunne klare en retssag, forklarede vidnet.