Indehaver af Kitzchen Jan Zederkof forstår ikke, at det kan tage tre somre at renovere Den Gamle Lillebæltsbro, når et rør i Elbtunnellen kan ordnes på fire timer. Men Vejdirektoratets projektleder Shahriar Honar forsikrer, at hverken flere penge eller hænder kan gøre broen hurtigere færdig.

Han forstår heller ikke, at der ikke sættes flere folk på opgaven og undrer sig samtidig over, at Vejdirektoratet holder pause i arbejdet og åbner broen 5. oktober i år med vejret som begrundelse.

- Vi blev stillet i udsigt, at der skulle arbejdes i døgndrift, men jeg ser kun folk på broen i dagtimerne. I Tyskland der er man i gang 24 timer, syv dage om ugen, når der er vejarbejde, netop fordi det har store konsekvenser for infrastrukturen. Det er jo ikke kun min butik, der mister omsætning , det er hele byen, der er berørt, siger Jan Zederkof.

Indehaver af spisestedet Kitzchen Jan Zederkof er voldsomt frustreret over, at arbejdet med at broen forlænges med i hvert fald 20 uger og i værste fald kommer til at strække sig over sommeren 2020 også .

Middelfart: - I Tyskland sætter man 100 mand på opgaven og nøjes med at lukke for biler i fire timer, når Elbtunnellen skal ordnes. Så jeg har svært ved at forstå, hvorfor det måske ender med at tage tre somre at forsyne Den Gamle Lillebæltsbro med ny belægning.

- Jeg lægger op til en dialog og håber med mine kritiske spørgsmål, at Vejdirektoratet, entreprenøren og andre af de involverede parter endnu engang vil overveje om, der er nogle muligheder for at sætte tempoet op, siger Jan Zederkof.

Han vil nødig opfattes som en skinger forretningsmand, der kun beklager sig. Og han har kun ét ærinde, og det er at bidrage til, at broarbedet bliver færdigt hurtigst muligt.

Hænder og penge ændrer ingenting

Han forstår godt folks frustrationer over de mange gener.

- Men sagen er mere kompliceret end som så, og vi gør alt, hvad der står i vores magt for at lukke broen i kortest tid. Men hverken flere penge eller flere hænder kan øge tempoet, vi kan ikke være flere mennesker på den smalle bro, og det er umuligt at sætte flere tunge maskiner på opgaven, da broens bæreevne er reduceret, når vi har fjernet betonen, siger Shahriar Honar.

Han forklarer, at man ikke bare kan forlænge lukningen i år og fortsætte arbejdet med at bryde beton op efter den 5. oktober. Det vil give en risiko for at regn og frost i efteråret og den tidlige vinter forhindrer entreprenøren i efterfølgende at lægge den nye vejbane. Dermed ville broen ende med at være lukket hele vinteren også, uden at der kunne arbejdes på den.

Shahriar Honar håber, at man kan undgå at lukke broen i 2020, men vil ikke love noget på grund af usikkerhed om regnmængde og mulighed for nye overraskelser.

- Vi lukker for bilerne i marts næste år og fortsætter 35-40 uger og håber på, vi i efteråret 2019 kun mangler forskelligt kantarbejde, som vi kan klare med kørende trafik eller kun én vejbane lukket i korte perioder i 2020, siger Shahriar Honar.