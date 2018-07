Varde prøver det allerede af: Nyt badeflag med færre regler kan erstatte mange blå flag

På mange strande vajer et blåt flag, der viser, at stranden lever op til en række kvalitetskriterier. Men i år kan man ved flere mindre badesteder se et hvidt flag med blå bølger. Det er Friluftsrådets nye flag Badepunkt, der viser vej til mindre og mere gemte strande. I år er det taget i brug som et forsøg fire steder i Varde Kommune, tre steder i Helsingør Kommune og et enkelt sted i Odense, men fra næste år bredes det ud og gøres til en permanent ordning.

- Det markerer steder med godt badevand, som udover toiletter og skraldespande også har noget mere at byde på, for eksempel gode faciliteter for dykkere eller dejlig natur, siger konsulent hos Friluftsrådet Bjarke Lembrecht Frandsen til DR P4 København.

I forhold til den eksisterende blå flag-ordning stiller det nye flag færre krav til affaldssortering, førstehjælpskasse og nødhjælpstelefon. Og i takt med at de internationale krav til strande med blå flag skærpes, vil kommunerne flere steder erstatte de blå flag med badepunktsflaget, lyder prognosen fra Friluftsrådet.

- Vi forventer selvfølgelig, at der kommer færre blå flag-strande. Vi tror, at der vil opstå en form for ligevægt over de næste tre-fire år, hvor de strande, der har svært ved at imødekomme kravene til det blå flag og kun gør det kunstigt for at kunne få flaget, vil fungere bedre med badepunktsflaget, siger Bjarke Lembrecht Frandsen.

En væsentlig forskel på de to ordninger er, at det nye flag ikke forbyder hunde. Og det er ikke nødvendigvis en forringelse, at nogle strande dropper det blå flag, siger Bjarke Lembrecht Frandsen.

- Tværtimod får man nogle strande med blåt flag, der fungerer mere naturligt og lever bedre op til kriterierne, end vi ser i dag.