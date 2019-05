Valgdeltagelse ved EP-valg slår rekord: 66 procent har stemt

Den danske valgdeltagelse ved EU-parlamentsvalget slår rekord. 66 procent af de stemmeberettigede har sat deres kryds. Det står klart, efter at alle stemmerne er talt op.

Det viser tal fra it-virksomheden KMD, som står for den officielle optælling.

Før i år var den højeste danske valgdeltagelse ved et valg til EU-Parlamentet 59,5 procent. Det var i 2009. Ved seneste EU-parlamentsvalg, som var i 2014, stemte 56,3 procent af de stemmeberettigede.

2.797.761 vælgere har i år afgivet deres stemme. Samme resultat fremgår af Danmarks Statistik, som har flere decimaler med. Her fremgår det, at stemmeprocenten helt præcist lander på 66,02 procent.

Allerede klokken 19 på valgdagen viste stikprøver, at rekorden ville blive slået. I den forbindelse sagde valgforsker og professor Kasper Møller Hansen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, at det overraskede ham.

- Jeg er dybt imponeret og faktisk også overrasket over de her tal. Det er imponerende at se, at danskerne har givet deres tid og opmærksomhed til EP-valget, lød det fra professoren.