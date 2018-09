Vær til stede og sluk notifikationer: Rasmus Hougaard bekæmper stress med mindfulness

Han har hjulpet Carlsberg og Lego til mindre stressede og mere engagerede medarbejdere. Han har forsket og udgivet to bøger. Rasmus Hougaard er ekspert i mindfulness-ledelse, og selv efterlever han det ved at være til stede i nuet.

Hans mobiltelefon er da heller ikke fremme på noget tidspunkt under interviewet, ligesom han ikke kigger på sit ur eller flytter fokus over på andre ting end samtalen. Hans øjne kigger målrettet ind i mine, kun afbrudt af øjets behov for vand. En fokusering, der er årsag til, at han - ifølge sig selv - ikke er en del af de 21 procent af danske mænd og 29 procent af danske kvinder, der har et højt stressniveau ifølge Sundhedsstyrelsens rapport "Den Nationale Sundhedsprofil 2017".

Rasmus Hougaard lever et liv, der er fyldt fra morgen til aften. For nogle kan tanken om de mange lufthavne, han suser igennem flere gange på en uge, få kroppens stresshormoner til at ramme det røde felt. Men sådan er det ikke for manden, der selv befinder sig i det. Han lever efter nogle simple regler, der gør, at han ikke bliver presset af livets mange notifikationer og gøremål.

Mindfulness: 25 procent af tiden bor han i Nordsjælland. 25 procent af tiden i New York. Og den resterende tid er fordelt mellem Asien, Afrika og Europa. Onsdag middag er han lige kommet fra Hongkong for at holde foredrag i Odense. Onsdag aften bliver Odense skiftet ud med Nordsjælland, og torsdag bliver Nordsjælland byttet ud med London.

Resultaterne, som Potential Project har fundet frem til, og som Rasmus Hougaard fortæller om samt skriver om i sine bøger, står forskere fra USA og Asien, 35.000 ledere fra hele verden og nogle af verdens førende eksperter i mindfulness bag.Potential Project har over 250 trænere ansat, har hjulpet flere end 500 virksomheder i 28 lande. Og forskere fra Cambridge og Rigshospitalet har bevist, at virksomhedens fremgang har positive effekter. Idéen til at arbejde med mindfulness kom, da Rasmus Hougaard sad i en lederstilling i Sony Europe. Men passionen kom under en tur til Indien for at meditere som 18-årig. Han tager også rundt i verden og holder foredrag for virksomheder om resultaterne. Han har en kandidat i organisational behavior fra Roskilde Universitet.

Det kan virke som umuligt at have et liv, når man både skal have søvn nok, tid til at træne mindfulness og være til stede i øjeblikket. Men det er muligt, påstår Rasmus Hougaard. Foto: Nils Svalebøg

Forfatter, forsker og direktør

Levereglerne sikrer, at Rasmus Hougaard har et balanceret liv, men ikke kun det. Han lever af at lære nogle af Danmarks og verdens største virksomheder at efterleve reglerne, der går under det mere bløde og luftige udtryk "mindfulness-ledelse".

- Det er dybest set at være i stand til at styre vores sind. For det er fuldstændig ude af vores kontrol. Gennemsnitligt 47 procent af ansatte i en virksomhed er distraheret, har vores forskning vist. Vi lader os distrahere af alt, hvad der sker. Det at have evnen til at være fuldt fokuseret på en medarbejder, er blandt andet mindfulness-ledelse, siger han.

Han har siden 2008 beskæftiget sig med at lære andre ledere det gennem sin virksomhed Potential Project, der beskæftiger sig med at skræddersy mindfulness-programmer, der skal hjælpe til mindre stressede og mere effektive medarbejdere. Virksomheder som Carlsberg, Lego og Mærsk har benyttet sig af det.

Inden det har han forsket i feltet, og han skrevet to bøger om emnet. Den seneste, "The Mind of the Leader", er udgivet af Harvard Business Publishing og blev forudbestilt i 13.000 eksemplarer. Også Thinkers50Europe har fået øjnene op for ham, og det har ført til en nylig optagelse.

- Det har taget tid at finde frem til den her formel. Min første kunde gik helt galt. Jeg havde en hel dag med teamet. Men efter frokost, kom de ikke tilbage, siger Rasmus Hougaard, der har været i feltet i mere end 15 år.