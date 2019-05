Vælgerfokus på klima og miljø er øget markant siden årsstart

Siden januar er vælgernes fokus på klima og miljø steget markant, og de ældre vælgere har indhentet de yngre, der ellers har været mest interesseret i området.

Det viser ugentlige målinger, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, hvor mindst 1000 personer hver uge bliver spurgt til, hvad de synes, er de vigtigste emner.

Kasper Møller Hansen, professor og valgforsker ved Københavns Universitet, fremhæver, at man som noget nyt kan se en udvikling over tid og følge vælgernes interesse uge for uge.

- Det er interessant, at klima og miljø har manifesteret sig i alle aldersgrupper - på tværs af køn og regioner. Alle vil have klima. Det bliver et meget vigtigt valgtema, og det bliver et større tema end nogensinde tidligere i danske valgkampe, siger han.

24,1 procent pegede på klima og miljø som et af de tre vigtigste emner i uge tre. Over de seneste 14 uger er det steget med 16,2 procentpoint og er nu ifølge 40,3 procent af de adspurgte blandt de vigtigste emner.

Tidligere har unge ellers skilt sig ud ved at være særligt interesseret i emnet, men ifølge de ugentlige målinger har de ældre nu indhentet de unge.

Dog er det ikke et emne, der flytter vælgere ifølge valgforskeren.

- Vælgerne har ikke flyttet sig de sidste tre måneder, de har stort set været stabile. Så mange spørgsmål er allerede taget med i vælgernes beregninger, i forhold til hvor de vil sætte deres kryds, siger Kasper Møller Hansen.

Emnet har fyldt meget i pressen, og det kan have haft en selvforstærkende effekt, mener politisk kommentator Hans Engell.

- Det er selvforstærkende i den forstand, at jo mere fokus medierne har på det, jo mere fokus har vælgerne. Der har været en meget afsmittende virkning. De politiske partier er også kommet op i gear på miljøområdet. Det er blevet et stort prioriteringsområde, der er sket en ændring, siger Hans Engell.

Ligesom valgforskeren tror han dog ikke på, at det er et emne, der flytter vælgere. Partierne har allerede afstemt deres klimapolitik med deres vælgeres holdninger.

Målingerne er foretaget fra uge tre til uge 17, og de mere end 1000 ugentlige adspurgte kunne nævne op til tre områder.