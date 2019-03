Voksende problemer med sundhedsfarlig resistens hos mennesker på grund af hyppig brug af antibiotika i landbruget kan måske om få år løses med en vaccine af smågrise.

Et nyt stort forskningsprojekt i et bredt samarbejde mellem Københavns Universitet, vaccinefirmaet AdaptVac og Landbrug & Fødevarer skal udvikle sådan en ny vaccine.

Tarminfektioner og diarré, når de små grise holder op med at die soen og får fast foder, er den største årsag til brugen af antibiotika hos danske husdyr.

Hidtil er det ikke lykkedes at fremstille vacciner, der effektivt beskytter smågrisene mod de værste infektioner i deres tidlige liv.

Det skal forskningsprojektet med 11 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden ændre.

Forskere ved Københavns Universitet har allerede udviklet en ny type vacciner, som i effektivitet ser ud til at stoppe årtiers stilstand på vaccineområdet.

- Metoden ligner den, der nu kendes fra HPV-vaccinen til mennesker, siger projektleder John Elmerdahl Olsen, professor på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.

- Hvis det virker hos smågrisene, så er det et stort skridt globalt. For hele verden har problemer med voksende resistens mod antibiotika.

Målet er vacciner, der efter en enkelt injektion langtidsbeskytter grisene mod tre forskellige infektioner, hvor colibakterier er den vigtigste.

For landbruget er der enorme perspektiver i projektet, hvis der kan forebygges frem for at behandle grisene. Fra 2022 må erhvervet eksempelvis ikke længere af miljømæssige årsager bruge zink til smågrisene.

- Det får alle smågrise i dag, og det kunne let betyde en stigning i forbruget af antibiotika, siger afdelingsleder og specialdyrlæge Charlotte Sonne Kristensen hos Seges i Landbrug & Fødevarer.

- Så kan man lave en vaccine, som forhindrer smågrisenes diarré, så vil det være helt fantastisk.

For videnskabelig fagdirektør Adam Sander Bertelsen fra AdaptVac er der store perspektiver.

- Hvis vi kan bruge den teknik, vi arbejder med, til grise, så tror vi også på, at det kan bruges til stort set alle sygdomme, siger han.