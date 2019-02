Efterretninger blev strammet, men deltagelse i Irak-krig skete på et oplyst grundlag, siger Michael Aastrup.

Den daværende VK-regering strammede i en række tilfælde efterretninger, som i forvejen var fejlbehæftede og byggede på skøn og antagelser, inden det blev besluttet at gå i krig i Irak i 2003.

Det var en af konklusionerne i den længe ventede udredning om Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak, som blev offentliggjort tirsdag.

Men selve beslutningen om at gå ind i krigen blev truffet på et oplyst grundlag, siger Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen.

- Det mener jeg 100 procent. Og jeg synes ikke, der er et eneste ord i redegørelsen, som skulle tilbagevise det, siger han.

Professor Anders Wivel og lektor Rasmus Mariager fra Københavns Universitet har i flere år undersøgt omstændighederne omkring Danmarks deltagelse i de tre krige.

Særskilt om Irak-krigen nævner de blandt andet spørgsmålet om Iraks beholdning af masseødelæggelsesvåben.

- FE's (Forsvarets Efterretningstjeneste, red.) vurderinger om, at der ikke fandtes sikre beviser, men at det vurderedes, at Irak havde våben, ændredes til statsministerens sikre erklæring om, at "det er noget, vi ved", skriver forskerne.

Statsministeren hed dengang Anders Fogh Rasmussen (V).

Også oplysningerne om, hvordan FN's våbeninspektører under ledelse af Hans Blix så på fremskridt i samarbejdet med Irak, blev ifølge forskerne strammet af regeringen.

Det kom til at hedde sig, at inspektionerne var forgæves og udsigtsløse.

Michael Aastrup Jensen mener, at indholdet i forskernes redegørelse "renser den tidligere regering i, at den skulle have gjort noget forkert".

- Det er vigtigt at holde fast i det beslutningsgrundlag, der blev lavet på især Irak-krigen. Det var der en debat om, det blev lagt frem, der blev stemt om det, og det var der et flertal for.

- Det var en ren og skær lovlig beslutning, der blev taget dengang. Der er ikke noget (i redegørelsen, red.), der tilbageviser, at det skulle være sandt.

Venstres udenrigsordfører understreger, at der er væsentlige ting at tage med fra forskernes redegørelse.

- Vi er blevet erfaringer rigere. Vi har været engageret i mange forskellige konflikter.

- Derfor bliver vi selvfølgelig også klogere i forhold til, hvordan vi på den ene side sørger for at inddrage Folketinget så effektivt og hurtigt som muligt, og på den anden side sikrer det nødvendige råderum for regeringen, siger han.