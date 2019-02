SF's forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, er klar til at droppe det EU-forbehold på forsvarsområdet, han selv stod fadder til. Tiden er en anden i dag, lød hans argument på et Venstre-debatmøde.

Forsvarsforbehold: Når EU-valgkampen går i gang, er der ét punkt, hvor Venstre og SF ikke ryger ud i skænderier: det danske EU-forbehold på forsvarsområdet.

Det blev understreget på et debatmøde om den europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik, som Venstre mandag holdt på kursuscenter Kollekolle i Værløse.

Her erklærede SF's forsvarsordfører i Folketinget, Holger K. Nielsen, sig enig med Venstres forsvarminister, Claus Hjort Frederiksen, og Venstres EU-spidskandidat, Morten Løkkegaard i, at tiden er kommet til at gøre op med forbeholdet.

- Situationen er en anden i dag end for 25 år siden. Dengang var det fuldstændig uklart, hvad et forsvarssamarbejde indebar, det er det ikke i dag. Nu er det ikke et spørgsmål om et fælles europæisk forsvar, men et spørgsmål om forsvarssamarbejde mellem de enkelte lande, sagde Holger K. Nielsen, der i sin tid var hovedarkitekten bag de danske EU-forbehold.

Han betonede, at et sådant samarbejde ikke skal være ensbetydende med øgede forsvarsudgifter, tværtimod.

-Vi har spild af ressourcer, fordi de enkelte lande er dækket ind på alle forsvars-områder. Det er unødvendigt. Med et samarbejde vil man kunne drive et mere effektivt forsvar billigere, lød hans argument.