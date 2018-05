V-borgmestre sure over regeringens energiudspil

Politik: Venstre-borgmestrene i Tønder, Varde og Ringkøbing-Skjern protesterer til skatteministeren, energiministeren og finansministeren over regeringens energi-udspil, der kom i april. De er fortørnede over, at planerne om en sænkning af elvarme-afgiften kun omfatter helårsbeboelser, ikke sommerhuse. I forvejen mister de turister på grund af de høje afgifter, mener de.

"Meldingen er, at vi bliver fravalgt som feriedestination, fordi elregningen er for høj. Det koster i sidste ende arbejdspladser", skriver de tre V-borgmestre, Henrik Frandsen, Tønder, Erik Buhl, Varde og Hans Østergaard, Ringkøbing Skjern i henvendelsen til regeringen.

Tønders borgmester, Henrik Frandsen, siger til avisen Danmark, at det for alle tre kommuner gælder, at turisme og dermed sommerhusudlejning er et nøgleerhverv, og at regeringens planer hindrer dem i at skabe vækst.

- Vi har stort turismebesøg i højsommeren, men da vi har det hele - vesterhav, vadehav, fantastisk natur - vil vi gerne drage fordel af det også i efteråret og om vinteren. Det har vi brug for som land- og yderkommuner. Men for turisterne bliver det med det nuværende afgiftsniveau unødigt dyrt at holde ferie i el-opvarmede feriehuse i den kolde del af året, og dermed er det et vigtigt udviklingsområde, vi som kommuner er afskåret fra at udnytte, siger Henrik Frandsen.