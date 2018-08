V, K og S afviser ikke at flytte filmskolen ud af København

Bertel Haarder, Venstre, kulturordfører

- For det første vil jeg ikke afvise noget på forhånd inden forhandlingerne. Jeg respekterer og anerkender Dansk Folkepartis argument om at skabe geografisk mangfoldighed i filmbranchen, og jeg ser ingen argumenter for, at vi ikke kan uddanne filmarbejdere lige så godt i Odense. Det vigtigste er dog, at vi fortsat kommer til at levere film og tv-serier i højeste kvalitet, og så er jeg mindre optaget af, hvor de er produceret. Vi skal passe på med at have for mange regler og være for hjemstavnsbundne. Så hvis en udflytning vil svække kvaliteten, vil jeg tillade mig at se det som et argument imod. Kunst trives ikke i et drivhus, og vi skal også huske armslængdeprincippet. Alex Ahrendtsen og jeg skal ikke bestemme, hvilke film der laves.