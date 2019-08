Utilfredse buschauffører på Bornholm har nedlagt arbejdet

Chaufførerne ved Bornholms kommunale busselskab, BAT, nedlagt arbejdet. Det sker, fordi de er utilfredse med samarbejdet med ledelsen.

Chaufførerne er blandt andet utilfredse med deres nye vagtplaner, ligesom at de er utilfredse med, at de skal spise frokost og holde pauser i en skurvogn, der er opsat på havnen i Rønne.

Det skriver netavisen Bornholm.nu.

Chaufførerne nedlagde arbejdet tirsdag aften klokken otte og vil holde et fagligt møde onsdag morgen klokken otte.

Der vil ikke køre busser, før chaufførerne genoptager arbejdet. Det oplyser BAT's ledelse i en pressemeddelelse.

- Vi beklager naturligvis de gener, det må medføre, og opfordrer vores chauffører til hurtigst muligt at genoptage arbejdet, skriver BAT's ledelse ifølge Bornholm.nu.

Ledelsen betragter arbejdsnedlæggelsen som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Med afsæt i forhandlinger, der fandt sted i juni 2018 efter en arbejdsnedlæggelse, og hvor kommunen fik bod for brud på overenskomsten, var det chaufførernes forventning, at BAT ville blive en velfungerende arbejdsplads.

- Det er ikke sket, skriver chaufførerne i en pressemeddelelse tirsdag aften ifølge TV2 Bornholm.

- Viljen til samarbejde mellem ledelsen og de faglige repræsentanter er ikkeeksisterende, skriver de videre.

Dråben, som fik bægeret til at flyde over, er de nye vagtplaner og det faktum, at chaufførerne skal spise frokost i en skurvogn.