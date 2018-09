Helbred: De lever usundt, og en tredjedel har inden for fire uger oplevet fysiske smerter begrænse deres arbejde. Næsten halvdelen af dem oplever, at fysiske eller psykiske problemer begrænser dem i deres arbejde. Alligevel svarer 6 ud af 10, at deres helbred er godt, vældig godt eller endda fremragende.

- Vi har jo alle nogle uvaner, du ikke kan se på overfladen som eksempelvis rygning og mangel på motion. Du kan for eksempel ikke se, om jeg er tyndfed, fordi jeg ikke dyrker motion. Junkfood kan være rart i hverdagen, men den negative effekt af uvanen kommer først i en vis alder. Man kan måske godt løbe fem kilometer til den årlige DHL-stafet, men det er svært at gøre noget præventivt for sit helbred, forklarer Rikke Bay Haaber.

Ifølge Rikke Bay Haaber, PFA's chef for strategisk sundhed, behøver de usunde ikke at være hverken kæderygere eller overvægtige, det er typisk almindelige funktionærer med dårlige vaner.

Svært at ændre livsstil

Sundhedsstyrelsens kampagner om seks stykker frugt om dagen, en halv times motion og andre budskaber er trængt ind hos de fleste af de 15.200 i undersøgelsen, men rådene bliver ikke ført ud i livet af særligt mange. Hverken på jobbet eller efter fyraften.

- De færreste lever op til anbefalingerne. Vi vil godt have lov at bestemme selv, og anbefalingerne kan være svære at omsætte i hverdagen. Vi opholder os mest på arbejdspladsen, og det handler om at få gode vaner ind her, som giver medarbejderne god energi. Vi skal kunne mærke forskellen, inden vi får lyst til at skabe en forandring, siger Rikke Bay Haaber.

Ifølge undersøgelsen oplever mange af de usunde en fysisk begrænsning eller stress, som påvirker deres indsats på arbejde. Hvorfor gør de så ikke noget?

- Det er svært at skabe en anden livsstil, når det handler om én selv, familien og hverdagen, og fra forskningen ved vi, at kun en ud af 10 opretholder vægttab på lang sigt. Det er hulens svært at ændre vaner og nemt at falde tilbage, konstaterer Rikke Bay Haaber.

- Der er mange quick fixes, kure og præparater. Men de får os ikke til at ændre adfærd på lang sigt. Vores melding er at lidt af det hårde slid er at træffe sunde valg på arbejdet. Det handler om at bruge trappen og hævesænkebordet, siger sundhedschefen.