Uopmærksomme lastbilchauffører er skyld i mange motorvejsulykker

Trætte eller uopmærksomme lastbilschauffører er skyld i en stor del af trafikuheld uden for byerne, viser en rapport fra Havarikommissionen. Der vil snart komme et lovforslag fra Venstre, der vil skærpe straffen. Brancheorganisationen DTL er enig i problemet, men fortæller, at det er svært at gøre meget ved den menneskelige faktor.

Lastbilulykker: Vi kender det sikkert alle sammen. Du sidder i bilen, og foran dig kører en lastbil. Det går lidt for langsomt, og du vil egentlig gerne overhale. Men tør du?

For slingrer lastbilen ikke lige rigeligt? Har chaufføren mon set dig?

Faktisk er din bekymring ikke helt ubegrundet. Uopmærksomhed er nemlig skyld i mange ulykker med lastbiler på de danske motorveje.

I ti ud af 21 ulykker uden for byer, hvor lastbiler er involveret, skyldes ulykken uopmærksomhed fra lastbilchaufførens side. Det fremgår af en rapport med dybdeanalyse af 30 lastbilulykker fra Havarikommissionen.

- Når vi ser på de ulykker, har det ofte med træthed eller uopmærksomhed at gøre. Man kommer måske til at tænke på noget andet, fordi det er rutinepræget at køre på motorvej, og det betyder, at man nemmere bliver uopmærksom. Det er ofte ved ukompliceret kørsel, hvor chaufføren bare kører lige ud, og så kan det være, han kører af vejen, eller han overser en kø, siger Mette Fynbo, formand for Havarikommissionen for vejtrafikulykker.

Hun understreger, at det er vigtigt, at alle på vejen er opmærksomme, men at lastbiler er så store og tunge, at de forvolder mere skade, når de kører galt.

- Ulykker med lastbiler er ofte alvorligere, og andelen af dræbte er relativt høj i forhold til ulykker med andre køretøjer, siger hun.

Ifølge Vejdirektoratets tal udgør ulykker med lastbiler 20-25 procent af alle ulykker og 28 procent af dødsulykker.