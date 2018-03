Unge drikker sig sjældnere fulde end tidligere

Unge drikker mindre end tidligere - og flere unge mener samtidig, at alkoholforbruget blandt unge er for højt.

Unge mellem 15-25 år drikker mindre end tidligere, viser en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

Fire ud af fem drikker sig ikke fulde hver weekend. Antallet af unge, der drikker sig fulde hver weekend, er faldet fra 27 procent i 2014 til 12 procent i 2017, viser rapporten.

Der er tegn på, at unge ønsker en ny alkoholkultur. For halvdelen af de unge svarer i rapporten, at alkoholforbruget blandt unge er for højt.

Rapporten kan ikke sige noget om, hvorfor de unges alkoholkultur ændrer sig, men Kræftens Bekæmpelse har fulgt området tæt og har flere bud på, hvad det skyldes.

- Der er sket en positiv udvikling i skoler og på gymnasier igennem de seneste år, som arbejder aktivt med alkoholpolitikker. Og så er vores indtryk, at forældrene er kommet mere på banen. Det ser ud til at være de to hovedårsager, siger Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

På trods af, at de unge drikker mindre, drikker danske unge stadig markant mere end andre europæiske unge. Og langt mere drukorienteret.

Der er i det hele taget stadig plads til forbedring. For over halvdelen af de unge svarer i rapporten, at de har oplevet, at en fest er blevet dårligere, fordi en ven drak sig for fuld. Og 42 procent har oplevet, at deres venner har forsøgt at presse dem til at drikke mere, end de havde lyst til.

- Hvis unges alkoholforbrug skal mindskes yderligere, skal vi have den nationale lovgivning på banen. Det er især vigtigt, at stærk alkohol bliver mindre tilgængeligt, siger Peter Dalum.

- Men jeg synes også, at vi skal rose de unge. For de har selv en stor andel i at skabe en kultur, hvor de drikker mindre. Og det gør de på trods af reklamer og forventninger, siger han.

Rapporten er foretaget af Epinion og baserer sig på data fra 1000 15-25-årige.