Unge DF-rebeller sat på plads

Sagen, der har været et af de helt store politiske samtaleemner i den forløbne uge, komme også til at fylde på det afsluttende pressemøde på sommergruppemøde. Det var første gang partiformand Kristian Thulesen Dahl blev tvunget til at forholde sig til den.

Det betød, at Kristian Thulesen Dahl benyttede de to første dage på partiets sommergruppemøde i Sønderborg på at gennemføre individuelle problemsamtaler med de to unge oprørere. Og så var der ikke mere oprør tilbage i dem i denne omgang.

Og få dage efter fik han opbakning af partiets retsordfører og nyeste stjerne, Peter Kofod, der sagde, at "det skal være et ekstremt priviligeret parti, der har politisk råd til at sig nej til folk som Anders Vistisen", og at Vistisen, da stormen om Meld/Feld sagerne rasede mest, stod fast, mens han og resten af partiet - herunder ledelsen - hjemme på Christiansborg "ikke anede vores levende råd".

Sommergruppemøde: Det første rigtige oprør i Dansk Folkeparti nåede knap nok at komme i gang, før det blev slået ned. Mandag i sidste uge gik partiets gruppeformand i Europa Parlamentet Anders Vistisen ud i avisen Danmark med en melding om, at hvis ikke partiet udnævner ham til spidskandidat ved det kommende parlamentsvalg, vil han trække sig ud af politik. En melding han selv kalder en konstatering, men som over en bred kam blev opfattet som en trussel mod DF-ledelsen.

Forstår utålmodigheden

Thulesen Dahl lagde ud med at finde det positive i det negative:

- Jeg er først og fremmest glad for, at vi har en, der byder sig til. Der er partier, som har svært ved at finde en spidskandidat til Europa-Parlamentet. Det er en krævende opgave for en politiker, og jeg er glad for at konstatere, at vi har sådan en person. Og så må Anders ligesom alle andre, der er spændte på deres situation, afvente, at hovedbestyrelsen laver en kandidatliste. Det kommer til at tage lidt tid, inden vi laver den, sagde Kristian Thulesen Dahl.

- I interviewet med avisen Danmark var der netop kritik af, at I gør det på den måde, og det er vel en kritik af dit lederskab?

- Jeg forstår godt, at man kan være utålmodig, men vi har et ansvar i forhold til, hvordan vi bringer partiet bedst frem til et parlamentsvalg, og der har vi så vurderet, at det ikke er tiden endnu. Vi har også et folketingsvalg, der kommer, så hvorfor skynde os, når vi har muligheden for at vente på det? Jeg kommer ikke med nogen stor kritik af Anders Vistisen, men alle må tage det til efterretning.

- Vistisens melding er blevet opfattet som en trussel - opfatter du den også sådan?

- Nej. Jeg har jo haft mulighed for at vende det med Anders, og her har jeg fået den besked, at det ikke skal opfattes sådan, så det gør jeg ikke.