Ung læge stævner ud på oprørt hav

Sådan er Svendborgsagen forløbet

1. I august 2013 kommer en midaldrende mandlig patient til Svendborg Sygehus med mavesmerter. En 40-årig læge i forvagt indlægger ham. Via patientjournalen konstaterer forvagten, at manden har sukkersyge og beder en sygeplejerske om at måle blodsukker. Det sker ikke. I de efterfølgende timer opdager sygeplejerskerne ikke, at patienten lider af sukkersyge, fordi ingen læser patientjournalen. Heller ikke en mere erfaren læge i bagvagt opdager, at manden har sukkersyge. Patienten dør senere.2. Både forvagten og bagvagten tiltales for overtrædelse af autorisationslovens paragraf 75, som bruges, når sundhedspersoner vurderes at have udvist forsømmelse og skødesløshed. Begge læger frifundes ved Byretten i Svendborg i april 2017. Anklagemyndigheden anker sagen til landsretten.



3. Landsretten stadfæster i august 2017 byrettens frifindelse af den erfarne læge i bagvagt, men den omstøder frifindelsen af den 40-årige forvagt. Hun bliver dømt skyldig og idømmes bødestraf på 5000 kroner. Landsretten understreger, at lægen er skyldig i blandt ikke at have sikret sig, at den mundtlige besked til sygeplejersken om måling af blodsukker blev udført. Landsretsdommen har fået tusindvis af læger i hele landet til at udtrykke deres bekymring over sagens udfald under hashtag #DetKuHaveVæretMig.



4. Procesbevillingsnævnet har bestemt, at sagen mod den yngre læge er så principiel, at den kan komme for Højesteret.