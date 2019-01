Ung greve er omkommet i skiulykke

Den 27-årige greve Frederik Christian Adam Moltke til Bregentved er omkommet i en skiulykke i Japan 23. januar.

Det skriver Sjællandske Medier og Ekstra Bladet.

Ifølge godsforvalter ved Bregentved Gods, Anders Dolmer, er familien meget påvirket.

- Vi er naturligvis alle voldsomt påvirkede og meget kede af det, siger Anders Dolmer.

Ifølge Ekstra Bladet var Frederik Adam Moltke bosiddende i London og arbejdede for et engelsk firma, der udvikler landbrugsprodukter.

Han var uddannet i jordbrugsøkonomi fra Københavns Universitet.

Ifølge Sjællandske Medier begraves Frederik Adam Moltke fra Tureby Kirke lørdag 2. februar klokken 13.

Bregentved er Danmark største gods med 6555 hektar i Danmark og en anslået værdi på 950 millioner kroner.

Derudover producerer de 120.000 slagtesvin årligt.

Sidste år gennemførte Moltke-familien et generationsskifte, der betød, at greve Frederik Moltke overtog ejerskabet af Bregentved efter sin far, greve Christian Moltke, skriver Sjællandske Medier.