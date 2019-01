Undersøgelse: Danskerne er splittede om ny voldtægtslov

Amnesty International er glade for, at flere og flere danskere går ind for en samtykkelov i Danmark.

Sex uden samtykke er voldtægt. Det mener lidt over halvdelen af de danske kvinder over 18 år.

En meningsmåling foretaget af Voxmeter på vegne af Amnesty International viser, at 56,7 procent af kvinderne i Danmark støtter en ny voldtægtslov.

Men selv om de fleste kvinder ønsker en samtykkelov, så er det knap hver tredje mand, der mener det modsatte.

Godt 33,1 procent af mænd i Danmark siger nej til en voldtægtslov, hvor sex uden samtykke er voldtægt. Hos kvinderne er dette tal 14,5 procent.

Desuden er det knap hver fjerde af de danske borgere, henholdsvis 25,6 procent for mænd og 28,8 procent for kvinder, der er i tvivl.

Danskerne er dermed splittede i forhold til spørgsmålet om en samtykkelov.

Det holder dog ikke Amnesty International tilbage for at udtrykke deres begejstring over danskernes holdning til samtykke.

Samlet set støtter 49,1 procent af danskerne en samtykkelov.

- Det er et kæmpestort skridt.

- Vi har faktisk været i en situation i Danmark, hvor der har været en markant modstand mod samtykke, siger Helle Jacobsen, programleder på køn hos Amnesty International.

Ifølge voldtægtsloven i dag er det tilstedeværelsen af vold eller trusler om vold, der afgør, om der er tale om voldtægt.

Men ved at skrive samtykke ind i voldtægtsloven kan man spørge ind til, hvad begge parter gjorde for at sikre sig, at sex skete frivilligt.

Hos Amnesty International håber man, at de nye tal kan give regeringen det sidste "kærlige puf".

- Jeg håber, at regeringen kan se, at det her er deres mulighed for at sikre en bedre retsbeskyttelse af danske voldtægtsofre, siger Helle Jacobsen.

Ti andre lande i Europa, herunder Sverige, Tyskland og Storbritannien, har indført lovgivning om samtykke ved sex.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på voldtægtslovgivningen.