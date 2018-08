Ulykkesramt jernbaneoverskæring lukkes nu

Banedanmark nedlægger inden for de kommende uger to usikrede overkørsler i Sig ved Varde. En tredje får vejbump for at skærpe trafikanternes opmærksomhed. Det skriver TV-syd.

Det er overkørslerne 162 og 163 skal lukkes. De ligger i den nordlige ende af Sig og krydses kun af meget få køretøjer som fremover skal benytte nabooverkørslen, overkørsel 161. Det oplyser Banedanmark onsdag morgen.

Overkørsel 161 bliver opgraderet med bomme og blink, når det nye signalsystem bliver udrullet på strækningen mellem Esbjerg og Skjern i 2019. Der er for nylig sat et Fuld Stop-skilt op i overkørslen og inden for de kommende uger får overkørslen fartdæmpende "vejbump" for yderligere at skærpe trafikanternes opmærksomhed.

Så snart overkørsel 161 har fået vejbump, bliver overkørsel 162 og 163 nedlagt.