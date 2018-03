Ulveforsker: Lad ikke små børn gå alene i skoven

- Det var en kvindelig motionsløber i Alaska, som løb med ørepropper og formentlig aldrig oplevede, at hun udløste et ulveangreb, fordi hun var uopmærksom, siger han.

Der har nemlig været et eneste tilfælde i nyere tid i den vestlige verden, hvor et menneske uprovokeret er blevet angrebet af ulve, fortæller Peter Sunde.

Peter Sunde er seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og ansvarlig for ulveforskningen i Danmark.

Jagtinstinkter

Hvis du møder en ulv i naturen, som ikke umiddelbart løber væk, skal du lave larm og gå direkte mod ulven.

Du må ikke gå i panik og løbe væk, for på den måde kan du udløse ulvens jagtinstinkter.

Det er helt det samme råd, som hvis du møder en stor hund, der er løs i naturen, fortæller seniorforskeren.

- Men for mindre børn kan man risikere, at de ikke agerer fornuftigt, men bliver bange og måske skriger, løber væk og risikerer at falde. Derfor er det en god trafikregel i naturen i områder med vilde dyr, at man ikke lader små børn gå rundt alene, forklarer Peter Sunde.

Risikoen for, at mennesker bliver angrebet af ulve, er minimal, men den er aldrig lig nul, fortæller Peter Sunde.

Men man kan arbejde for at gøre risikoen så lille som overhovedet mulig.

- For eksempel ved at undgå at små børn render alene i naturen uden opsyn, siger Peter Sunde.

Resultaterne fra Projekt Ulvedialog præsenteres på et borgermøde i Idom mandag aften, som er målrettet beboerne i området.