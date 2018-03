Ulla løb ind i endnu et nederlag: Skal starte forfra

Hjerm: Parkinsonramte Ulla Astrup Jensen fra Hjerm er løbet ind i endnu et nederlag.

- Vi har været til møde på Jobcenter Struer og fået at vide, at Ulla stort set skal begynde forfra, og at de vil have speciallægeerklæringer fra både neurolog og ryglæge, inden de vil gå videre med sagen, og de kræver også, at Ulla skal færdiggøre sit behandlingsforløb hos en fysioterapeut, inden de vil overveje at indstille hende til en pension. Så vi fik altså heller ingen afgørelse i denne omgang, fortæller hendes mand, Erling Astrup.

Ulla og Erling Astrup havde ellers høje forhåbninger til mødet på Jobcenter Struer onsdag middag.

- De indkaldte os selv med to dages varsel, og vi blev så selv nødt til at udsætte det med en uges tid. Men vi tog det som et godt tegn, at de ville se os så hurtigt, fortæller Erling Astrup efter dagens skuffelse.

Efter en omfattende rygoperation har Ulla Astrup Jensen i dag store problemer med nakken. Hun er indstillet til en operation, så hun igen kan løfte hovedet.

- Men vi overvejer at sige nej, hvis det betyder, at Jobcenter Struer så vil udsætte sagen med endnu et år. Sådan lød det på dem i går. Hvis hun bliver opereret vil de vente med at tage sagen op til operationen er overstået og de kan vurderer effekten. Det magter vi bare slet ikke, og vi forstår ikke, hvordan de kan blive ved, når de har haft flere år til at indhente de nødvendige speciallægeerklæringer, siger Erling Astrup.