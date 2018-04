Der er godt nyt på vej til 61-årige Ulla Astrup. Ulla Astrups sag er blevet behandlet i pensionsnævnet i Struer Kommune, og at det er endt med, at Ulla Astrup får tilkendt pension.

Ulla Astrups mand bekræfter over for TV MIDTVEST, at der er kommet en afgørelse i sagen, og at Ulla Astrup får sin pension.

- Vi har fået lidt at vide telefonisk. Vi har fået at vide, at der har været et møde, og vi regner med det er faldet ud til Ullas fordel. Men vi vil gerne lige have det på skrift, for at være helt sikre, fortæller Erling Astrup.

Familiens partsrepræsentant bekræfter over for TV MIDTVEST, at Ulla Astrup får pension.

- Ja, sagen er gået igennem.

Fra 1. maj får Ulla sin førtidspension, bekræfter Pia Kallestrup, der er privatrådgiver og partsrepræsentant for Ulla Astrup.

Den Parkinsonramte Ulla Astrups sag har fyldt godt i både landsdækkende og lokale medier. Kritikken har haglet ned over Struer Kommune, fordi de ikke ville tilkende den 61-årige kvinde førtidspension.

Ulla Astrup har skæv ryg som følge af knoglesygdommen skoliose. Hovedet kan ikke rettes op, og hendes hage hviler på brystet. Selv om pensionssagen nu bliver afgjort, er der ikke lutter glæde i hjemmet i Struer.

- Du skal ikke misforstå. Vi er ikke kede af, at Ulla får pension, men der er mange andre i samme situation, siger Erling Astrup, som er gift med Ulla Astrup.