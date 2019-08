Ugen starter med byger og blæst og slutter med sol og varme

Ugen starter med byger og blæst, men i weekenden vender sommervarmen tilbage.

Sådan lyder prognosen fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Jesper Eriksen tidligt mandag morgen.

Ifølge ham kommer vejret mandag og tirsdag til at ligne hinanden meget.

- Der kommer perioder med sol, men der kommer også perioder med byger, og de kan lokalt være med hagl og torden, hvilket er et tegn på, at de kan være ret kraftige, siger han.

- Hvis der kommer en kraftig byge forbi, kan der komme vindstød af kulingstyrke, tilføjer han.

Det vil være alle landsdele, der kan opleve byger mandag og tirsdag, og dagtemperaturerne vil ligge på mellem 17 og 20 grader, mens temperaturerne om natten vil ligge på mellem 10 og 15 grader.

- Det er en smule køligt for midten af august, siger Jesper Eriksen og forklarer, at det skyldes, at der ligger et lavtryk over Vesteuropa.

Onsdag ser det ud til, at der kan komme en enkelt byge hist og pist.

- Men de fleste steder får tørvejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 17 og 20 grader. Og så vil der være en svag til jævn vestlig vind, hvilket vil sige, at vinden har aftaget lidt, siger meteorologen.

- Onsdag kommer til at føles meget behagelig, uden at det er decideret sommerligt, tilføjer han.

Torsdag bliver ifølge Jesper Eriksen en "blandingsdag".

- Der kommer både sol og skyer, og så kommer der en overgang med stedvis regn primært i den vestlige del af landet. Temperaturerne kommer til at stige en smule til mellem 17 og 22 grader, siger han.

- Det kommer heller ikke til at blæse særlig meget torsdag.

I weekenden bliver det ifølge DMI's prognoser bedre, fortæller Jesper Eriksen.

- Men præcis hvornår det gode vejr kommer er svært at sige, siger han og uddyber, at det sommerlige vejr højst sandsynligt rammer fredag eller lørdag.

- Fredag har vi sat temperaturerne til mellem 18 og 23 grader, og så vil der være perioder med lidt eller nogen sol. Lørdag skruer vi lidt op for solen de fleste steder og siger samtidig mellem 20 og 25 grader, siger meteorologen.