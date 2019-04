Uffes krav til ny regering bliver i skuffen indtil valget

Alternativet har en plan.

Den indeholder en gennemarbejdet strategi for, hvad partiet kræver af en ny regering, hvis den vil undgå at blive væltet med Alternativets mandater.

Det fortæller partiets politiske leder, Uffe Elbæk, forud for Alternativets landsmøde, som holdes lørdag i Odense.

Men planen er hemmelig, og det vil den blive ved med at være. Det betyder også, at vælgerne ikke bliver indviet i Alternativets konkrete krav til en kommende regering før efter et valg.

- Vi har nogle helt klare smertegrænser liggende nede i skuffen, men det er ikke noget, vi deler med omverdenen. Men vi har gjort vores hjemmearbejde, forsikrer Uffe Elbæk og fortsætter:

- Vi kommer ikke på nogen måde til at offentliggøre nogen former for krav. Men det er klart, at vi allerede nu har en meget velovervejet strategi og overvejelser om, hvad der skal til, for at en regering kommer til at overleve med vores mandater, siger han.

Spørgsmål: Hvorfor skal vælgerne ikke vide, hvad I vil kræve?

- De skal se på vores politik. De skal se på, hvad Alternativet vil i den politik, vi fremlægger. Og så tror jeg, at både en Lars Løkke og en Mette Frederiksen vil læse vores partiprogram og se, hvordan de matcher det, siger Elbæk.

Andre oppositionspartier har været mere klare i mælet om, hvilke krav de stiller til Socialdemokratiet efter et valg.

De Radikale kræver et opgør med det, der kaldes paradigmeskiftet i dansk udlændingepolitik, mens Enhedslisten er klar til at vælte en socialdemokratisk regering, hvis der ikke kommer en anden økonomisk retning end de seneste årtiers.

Både Radikale og Enhedslisten kalder deres krav ultimative.

- Det er en anden dynamik med os, siger Uffe Elbæk og fortsætter:

- Mette Frederiksen eller Lars Løkke skal overbevise os om, at vi ikke stemmer imod dem den første dag. Vi kommer ikke og siger, at de overlever, hvis vi får noget specifikt.

Spørgsmål: På bundlinjen er det vel det samme?

- Ja, men dynamikken er en anden. Grunden til at vi ikke kan lide at stille krav er, at vi ikke kan lide at kravle ned af det træ, som vi er kravlet op i, siger Uffe Elbæk.