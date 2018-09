Udvikling er vendt: Unge voksne vil bo i provinsen

Flyttestrømmen vender

Krisen fra 2008 og årene frem fik boligmarkedet til at gå helt i stå i store dele af landet. Det gav et voldsomt skifte i bosætningsmønsteret, og befolkningen flyttede i stigende grad til bykommunerne. Omvendt steg fraflytningen under krisen for de øvrige kommunetyper, især i land- og yderkommuner.Men fra omkring 2013 er udviklingen vendt; nettostrømmen af de flyttende er ikke i samme grad ensidigt rettet mod bykommunerne, og i 2015 og 2017 havde Københavns Kommune sågar underskud på flyttebalancen.



For yder- og landkommuner gælder samme tendens som for københavnske forstadskommuner: De fleste, der flytter væk, er unge i 20'erne, og de fleste, der flytter til, er i 30'erne og opefter. Faktisk har de fleste yder- og landkommuner nu en nettotilflytning af familier med arbejde.



