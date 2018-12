Udvalg foreslår flere uddannelser i landdistrikter

Når de unge flytter væk fra landdistrikterne for at uddanne sig, er det svært at hive dem tilbage igen.

Blandt andet derfor foreslår Vækstudvalget, at man opretter flere uddannelsespladser i yderområderne.

Udvalget er en arbejdsgruppe sammensat af en række interesseorganisationer.

- Adgang til uddannelser i hele landet kan sikre rekrutteringsgrundlaget for virksomheder i landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard.

Han er formand for Landdistrikternes Fællesråd og medlem af udvalget.

- Derfor foreslår udvalget, at man i højere grad placere uddannelser i land- og yderkommunerne, hvor det giver mening ud fra et erhvervsmæssigt perspektiv og uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Forslaget kan understøttes ved at give særlige tilskud til uddannelsesinstitutioner, der oprettes i landdistrikter.

Styrkelsen af mulighederne for at skaffe nødvendig arbejdskraft er et af de fem områder, som udvalget anbefaler at styrke.

De øvrige er en styrkelse af konkurrenceevnen, bedre infrastruktur, flere lokale udviklingsinitiativer og bedre adgang til finansiering.

Om det sidste siger Steffen Damsgaard:

- Flere virksomheder og erhvervsdrivende i landdistrikterne har en oplevelse af, at det er svært at skaffe den nødvendige kapital og optage lån.

- Det mener udvalget er en væsentligt vækstbarriere, som man politisk skal tage hånd om.

Rapporten er tirsdag blevet præsenteret ved et arrangement i Provianthuset på Christiansborg.