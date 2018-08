Udskudt opdatering af Sundhedsplatformen koster millioner

Det vil formentlig koste regioner 10-13 millioner kroner, at en it-opdatering er udskudt i tre måneder.

Region Hovedstaden og Region Sjællands udskydelse af en opdatering af Sundhedsplatformen kommer til at koste mange millioner.

Økonomisk set kommer det formentlig til at koste mellem 10 og 13 millioner kroner. Det fremgår af en orientering til forretningsudvalget ved et nyligt afholdt møde i Region Hovedstaden, skriver TV2 Lorry og Version 2.

- De foreløbige estimater peger på, at programøkonomien stiger med cirka 10 til 13 millioner kroner, men der er behov for at kvalificere estimatet, da analysen er gennemført på kort tid, står der i orienteringen.

Beløbet dækker blandt andet over udgifter til at forlænge "ekstern bistand", lyder det.

Egentlig skulle opdateringen af det udskældte it-system have været klar i november, men den ventede opdatering er først klar i februar.

I en pressemeddelelse tidligere i august beklagede regionsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) forsinkelsen.

Dengang oplyste regionen, at forsinkelsen skyldtes, at Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner i løbet af sommerferien besluttede at udskyde opdateringen af landspatientregistret (LPR3) til 2019.

- Det er rigtig ærgerligt, at de lovede forbedringer for personalet ude på hospitalerne nu bliver forsinket. Konsekvensen af udskydelsen af LPR3 er, at forbedringerne til Sundhedsplatformen desværre også må udskydes. Men andre forbedringer kan gennemføres og endda fremrykkes, lød det fra Sophie Hæstorp.

Den forklaring har sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby (V) dog sagt, at hun ikke forstår.

- Det er med stor undren, at jeg har læst de to regioners udmelding om, at udskydelsen skulle være en konsekvens af aftalen om LPR3.

- Aftalen om at udskyde implementeringen af LPR3 til 1. marts 2019 blev indgået på foranledning af regionerne, står der i hendes brev til regionerne ifølge TV2 Lorry.