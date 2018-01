Udflytning løfter universiteterne

Statslige arbejdspladser bliver en gevinst for både Aarhus Universitet og Syddansk Universitet

Der var glæde på rektorkontorerne på både Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, da det onsdag stod klart, at regeringen vil flytte attraktive statslige arbejdspladser til universitetsbyerne. Aarhus, Odense, Aalborg og Roskilde får tilsammen 1191 statslige arbejdspladser.

Aarhus kan alene se frem til 306 statslige stillinger, og det er rektor Brian Bech Nielsen ganske tilfreds med:

- Vi byder dem velkommen. Dels giver det nogle nye jobmuligheder til vore dimittender tæt på det sted, hvor de er uddannet. Dels åbner det muligheder for, at vores studerende kan deltage i projekter i samarbejde med universitetet, siger Brian Bech Nielsen.

De nye arbejdspladser kan også blive en konkurrencefordel på andre måder:

- Vi rekrutterer medarbejdere fra både ud- og indland, og det er ofte en udfordring at finde job til den medrejsende ægtefælle, som typisk har en lang videregående uddannelse. Det er en fordel, at der kommer et større udbud af den type arbejdspladser, siger Brian Bech Nielsen.

Der er ofte blevet talt om tab af viden, når statslige arbejdspladser flytter ind i det vestdanske område. Brian Bech Nielsen mener dog ikke, at der man behøver tabe viden ved at flytte til Aaarhus.

- Aarhus er kendetegnet ved, at her er en rigtig god ressource af højt kvalificereret arbejdskraft med et højt uddannelsesniveau. Bortset fra en etableringsfase, tror jeg ikke, der bliver tale om noget som helst videnstab, siger rektoren fra Aarhus Universitet.