Udflytning: 2738 ud af 4000 arbejdspladser er på plads

32 ud af 44 arbejdspladser har per april 2018 afsluttet den planlagte flytning i forbindelse med den første runde af udflytning af statslige arbejdspladser.

Det viser en ny status fra Finansministeriet.

2738 arbejdspladser er således flyttet ind i byer rundt omkring i landet.

721 arbejdspladser - svarende til lidt mere end 26 procent - er besat af medarbejdere, som enten er flyttet med deres arbejdsplads eller pendler, skriver ministeriet.

Tallene er innovationsminister Sophie Løhde (V) tilfreds med.

- Jeg har fuld forståelse for, at medarbejdere ud fra blandt andet familiemæssige hensyn vælger ikke at flytte med.

- Og vi har da heller ikke en særskilt målsætning for, hvor mange medarbejdere der skal flytte med deres arbejdsplads.

- Men det er klart, at antallet har betydning for de arbejdspladser, der etableres rundt om i Danmark.

- Og derfor er det godt, at mere end hver fjerde arbejdsplads nu er besat af en medarbejder, der vælger enten at pendle til eller flytte med arbejdspladsen, siger Sophie Løhde i en pressemeddelelse.

I efteråret 2015 præsenterede den daværende Venstre-regering den første runde af udflytning af statslige arbejdspladser fra København. Planen indeholdt at flytte knap 4000 statslige arbejdspladser.

I begyndelsen af 2018 blev runde nummer to præsenteret af VLAK-regeringen. Her kom det frem, at godt 1800 statslige arbejdsplader yderligere flyttes ud af hovedstaden.

Ved den forrige status fra september 2017 var det cirka 23 procent af arbejdspladserne, der var besat af medflyttere eller pendlere. Tallet i august 2016 lå på 14 procent.

Det forventes, at de midlertidige udgifter til flytningerne bliver på 808 millioner kroner.

Det tal er cirka 100 millioner kroner lavere, end ministerierne oprindeligt forventede i 2016. Her var estimatet på 910 millioner kroner.

Da regeringen i 2015 præsenterede sin første plan om udflytning, blev der afsat 400 millioner kroner til manøvren for de knap 4000 arbejdspladser på Finansloven for 2016.

Det stod dog hurtigt klart, at regningen ville blive større.