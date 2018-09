Uddannelsesminister: Vi vil skrue ned for karakterræset

Regeringen vil ændre på optagelsessystemet på landets universiteter, så der i mindre grad bliver lagt vægt på høje karakterer.

Det siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) mandag under et pressemøde på Copenhagen Business School (CBS) på Frederiksberg.

- Vi skal skrue ned for karakterræset.

- Man kan sagtens blive en god læge eller psykolog, selv om man ikke har 10 i snit, siger Tommy Ahlers.

Ifølge ministeren kan et nyt optagelsessystem blive indrettet med "miniinterviews" ved siden af karakterkrav, så de studerende har mulighed for at vise deres færdigheder inden for den valgte studieretning.

Det vil i højere grad afspejle, hvordan det danske arbejdsmarked er indrettet.

- Ude i erhvervslivet ansætter vi ikke kun på baggrund af karakterer, men der ansættes på baggrund af flere ting. Derfor foreslår vi en ændring af optagelsessystemet, siger Tommy Ahlers.

Ministeren gæster CBS for at præsentere regeringens nye udspil "Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden".

Og her står mere frihed til de studerende øverst på ønskelisten.

Uddannelsessystemet er for ensrettet, og en "one size fits all"-tilgang fungerer ikke længere i dagens Danmark, mener Tommy Ahlers.

De studerende skal blandt andet i højere grad være i stand til at tage en pause fra studiet for at samle erhvervserfaring, lyder det.

Det skal fire initiativer være med til at sikre.

Heriblandt er udvidelsen af det såkaldte retskrav. Studerende skal have mulighed for at vende tilbage til kandidatuddannelsen tre år efter en endt bachelor, hvis det står til regeringen.

I dag skal studerende starte direkte efter bachelor for at være sikret optag på overbygningen.

Under pressemødet henviser Tommy Ahlers til, at han selv har gennemført en jurauddannelse, som han ikke har brugt i løbet af sin karriere som it-iværksætter.

Havde uddannelsessystemet været indrettet, som regeringen lægger op til, ville ministeren være endt med en anden uddannelse, der bedre afspejlede hans karrierevej.

Det er det første større udspil, som den nyligt udnævnte minister Tommy Ahlers er hovedarkitekt på.