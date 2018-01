Ubådssagen: Kæreste giver nye detaljer om timerne før Kim Wall gik om bord

Drab: Kæresten til den svenske journalist, der blev dræbt efter at være gået om bord på Peter Madsens ubåd Nautilus, afslører over for TV 2 nye detaljer om timerne før Kim Walls møde med den drabssigtede opfinder Peter Madsen. Det gør han i forbindelse med en dokumentar, der sendes på kanalen torsdag aften, og som blandt andet er baseret på oplysninger fra kæresten, der ifølge JydskeVestkystens oplysninger stammer fra Kolding. Han er ifølge TV 2 stadig påvirket af sagen og ønsker derfor ikke at medvirke ved navn eller i et decideret interview.

Ifølge TV 2 fortæller han, at han sammen med Kim Wall 10. august holdt en afskedsmiddag for nogle venner, da parret sammen skulle flytte til Kina. De to havde på daværende tidspunkt kendt hinanden i halvandet år og været kærester i 11 måneder. Da den første gæst ankom, modtog Kim Wall en besked fra Peter Madsen, som hun forinden havde været i mail-korrespondance med omkring muligheden for at lave en reportage om ubådskaptajnen. Han tilbød hende at komme over og drikke en kop te i hans værksted. Her tilbød han at stille op til et interview, der skulle foregå samme aften på ubåden.