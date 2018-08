USA's ambassadør er skuffet over LGBT-afbud til reception

Flere medlemmer af LGBT-miljøet i Danmark afviser at deltage i en reception på den amerikanske ambassade i anledningen af Copenhagen Pride Week.

Det ærgrer den amerikanske ambassadør, Carla Sands, skriver ambassaden i en pressemeddelelse.

- Vi er skuffede over, at nogle medlemmer fra lokale organisationer for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede samt intersex personer (LGBTI, red.) har afslået at deltage i den pride-reception, som ambassadørerne for USA, Storbritannien, Canada og Australien holder, lyder det.

Onsdag meddelte festivalen Copenhagen Pride, at organisationen bag ikke vil deltage i pride-receptionen.

Det skyldes, at festivalen tager afstand fra Trump-administrationens politik over for LGBT-personer, fortalte kommunikationschef Thomas Rasmussen til mediet Out and About.

- Det kommer hurtigt til at lyde lidt hult, hvis man på den ene side kritiserer Trump-regeringens manglende vilje til at rumme LGBT-personer og tilbagerulninger af LGBT-positiv lovgivning, mens man så samtidig står og drikker champagne med ambassadøren, der er repræsentant for selv samme regering, sagde han.

I pressemeddelelsen understreger den amerikanske ambassade, at USA "fremmer, beskytter og forbedrer menneskerettigheder" - inklusiv LGBT-personers rettigheder.

Den tidligere amerikanske ambassadør Rufus Gifford har i flere år været vært ved pride-receptionen, som har været meget populær i LGBT-miljøet.

Giffords sidste reception var i 2016, mens der ikke blev afholdt nogen i 2017, da den på det tidspunkt nyindsatte præsident Trump endnu ikke havde udpeget Giffords efterfølger.

- Det har været en hjørnesten i den amerikanske ambassades aktiviteter i København at støtte og deltage i pride-aktiviteter. Det har ikke ændret sig, lyder det i ambassadens pressemeddelelse.