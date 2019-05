USA vil oprette en repræsentation i Grønland

USA planlægger at genoprette en permanent repræsentation i Grønland.

Det oplyser en talsmand fra den amerikanske regering i en mail til det grønlandske medie KNR.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, skulle efter planen have besøgt Grønland torsdag.

Pompeo blev dog nødt til at udsætte sit besøg, fordi hans tilstedeværelse var påkrævet hjemme i Washington.

- Sekretær Pompeo glæder sig over at meddele, at USA efter seks årtier har til hensigt at genoprette en permanent statslig tilstedeværelse i Grønland.

- Vi vil samarbejde med Kongressen og Danmark for at få det til at ske så hurtigt som muligt, skriver talsmand Morgan Ortagus til KNR.

Det er planen, at Mike Pompeo vil besøge Grønland igen på et senere tidspunkt.

Det amerikanske udenrigsministerium har endnu ikke offentliggjort den præcise årsag til, at besøget blev udsat.

I Grønland har departementschef Kenneth Høegh bekræftet over for Sermitsiaq AG, at det var "presserende sager", der krævede, at Pompeo tog til hjem.