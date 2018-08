Håb: Den berømte tv-læge Charlotte Bøving fik for to år siden konstateret kræft i tyndtarmen og bughulen. Og dommen var dengang nedslående. Hun ville aldrig blive rask. Men nu er der atter håb for den populære Varde-læge. Hun er blevet tilbudt en operation, der måske kan helbrede hende. Det skriver Ekstra Bladet og Her & Nu

Efter at have læst Charlotte Bøvings biografi gjorde en tysk læge hende opmærksom på, at der fandtes en operation, som muligvis kunne redde hende. Hun tog derfor kontakt til sygehuset i Aarhus, som kunne fortælle, at det var rigtigt.

Operationen er ikke uden risici, men Charlotte Bøving har alligevel valgt at sige ja til tilbuddet. Det er en chance, hun bliver nødt til at tage, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Charlotte Bøving fortæller, at det var helt surrealistisk, da hun modtog opkaldet fra den tyske læge. I sit hoved havde hun nemlig for længst indstillet sig på, at der ikke var mere at gøre ved sygdommen.

- Jeg tænkte simpelthen, at det var for godt til at være sandt, da hun ringede. Når det så er sagt, så tør jeg næsten ikke tro på det. Jeg forholder mig til virkeligheden, og hvis det lykkes, så er det helt fantastisk, men det er ikke uden risiko, og det er heller ikke med de bedste odds, for metastaserne kan være svære at finde, men jeg håber og tror på det bedste, siger hun til Ekstra Bladet.