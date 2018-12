Tvungen vuggestue bliver mødt med stor skepsis

Organisationer er bekymrede over, at regeringens lovforslag om obligatorisk læringstilbud bliver en realitet.

Fra næste sommer skal etårige børn i udsatte boligområder tvinges til at gå i vuggestue i 25 timer om ugen, hvis de ikke allerede benytter et dagtilbud i deres kommune.

Ellers kan børnenes forældre miste børnechecken.

Torsdag vil VLAK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vedtage regeringens lovforslag om ordningen, der bærer navnet obligatorisk læringstilbud.

Mange organisationer er imidlertid skeptiske, hvilket fremgår af en lang række høringssvar til lovforslaget.

- Vi mener, det er en rigtig god idé at være tidligt opsøgende og lave tidlig indsats over for børnene og familierne, også i ghettoområder.

- Men vi mener ikke, at tvang er vejen frem, siger Elisa Rimpler, formand for pædagogernes fagforening, BUPL.

Hun mener, at læringstilbuddet kan skabe mistillid fra forældrenes side, fordi de føler, at de bliver kontrolleret.

Aftalen om obligatorisk læringstilbud er en del af regeringens ghettoplan, der skal afskaffe udsatte boligområder frem mod 2030.

Rådet for Socialt Udsatte stiller sig også meget kritisk over for lovforslaget.

- Vi finder det uanstændigt, at man forskelsbehandler borgere i Danmark på baggrund af bopæl, og om man bor i et af de såkaldte ghettoområder eller ej, siger formand Jann Sjursen.

Rådet er meget uenig i, at forældre kan blive frataget børnechecken, hvis de ikke lever op til kravene i det obligatoriske læringstilbud.

- Så giver det et stærkt forringet grundlag for forældrene i forhold til at kunne forsørge deres børn og familie.

- Det kan medføre, at endnu flere børn vokser op i børnefattigdom end nu, siger Jann Sjursen.

Det obligatoriske læringstilbud er gratis, men forældrene skal betale for frokost og bleer.

Børnene i ordningen skal gennemgå målrettede forløb, og hos BUPL frygter man, at børnene får svært ved at danne gode relationer til de andre børn i daginstitutionerne, fordi de har deres egne forløb.

- Det kan i sig selv være ekskluderende, siger Elisa Rimpler.

- Vi skal ikke gøre børn til noget særligt på en negativ måde. Vi skal sørge for, at alle børn føler, at de er en ligeværdig del af fællesskabet. Her kommer disse børn bagud på point, og det er rigtig ærgerligt, siger hun.

Fagforbundet FOA er ved at udarbejde en undersøgelse, der skal ligge klar i slutningen af januar. Her bliver forældre, der er omfattet af læringstilbuddet, spurgt om deres udgangspunkt.

FOA er i dialog med Børne- og Socialministeriet om, hvordan man kan øge motivationen hos forældrene.

Det kan blandt andet blive aktuelt at producere film, der på andre sprog end dansk og engelsk forklarer om værdien af dagtilbud i Danmark.

- Der er stor interesse for, at vi prøver at gøre noget, der er motiverende. Det sætter jeg min lid til.

- Vi bryder os ikke om tvangen, men vi kan godt forstå hensigten, siger Mogens Bech Madsen, der er sektorformand for pædagogisk sektor hos FOA.