Tryg-direktør: Private velfærdsforsikringer bliver fremtiden

Private velfærdsforsikringer kommer, uanset om politikerne vil have det eller ej, mener direktør for Tryg.

Private velfærdsforsikringer vil blive en del af fremtiden. Det forudser direktøren for forsikringsselskabet Tryg, Morten Hübbe. Det skriver Berlingske.

Det skyldes, at den offentlige velfærd er under så stort pres, at politiske udspil ikke vil kunne løse problemerne alene, mener han.

Tryg har endnu ikke et produkt, selskabet kan sælge, men der sidder folk i Trygs hovedkvarter i Ballerup og regner på forskellige modeller. For efterspørgslen er der.

- Jeg ved, at der også sidder folk og arbejder på det andre steder i branchen, siger Morten Hübbe til Berlingske.

Han påpeger, at der i branchen allerede er dukket alverdens private sundhedsforsikringer op. Eksempelvis tilbyder Tryg nu også sundhedsforsikringer til børn, og efterspørgslen vokser og vokser.

Derfor kan han ikke se, hvordan det overhovedet skulle kunne undgås, at private velfærdsforsikringer også begynder at dække eksempelvis ældrepleje.

- Rent personligt synes jeg, at det ville være fantastisk, hvis det offentlige kunne dække det hele (...) Jeg kan bare ikke se nogen tegn på, at det kan lade sig gøre, siger Morten Hübbe.

Ifølge ham er hverken regeringens sundhedsreform eller Socialdemokratiets sundhedsudspil, "Tid til omsorg", andet en krusninger i overfladen i forhold til, hvor store udfordringer fremtidens velfærd vil møde.

- Det virker ikke som om, at politikerne er villige til at erkende problemets størrelse, siger han.

Han henviser til, at sundhedsvæsenet allerede er presset, at ældreplejen allerede i dag mangler penge og personale - og at forude venter 80.000 flere ældre over 80 år i 2025.

10. marts foreslog Dansk Erhverv, at private velfærdsforsikringer kunne hjælpe med at løse fremtidens udfordringer.

Og det er virkelighedsfornægtende, at politikerne har mødt det med tavshed, mener Trygs direktør.

Venstre afviser kritikken, siger ældre- og sundhedsordfører Jane Heitmann.

- Jeg anerkender fuldt ud, at vi har en udfordring, men samtidig siger jeg, at vi også har løsninger. Ældreområdet var det velfærdsområde, der fik flest penge på finansloven sidste år, ligesom vi netop nu forhandler om en ny sundhedsreform, som også vil komme vores ældre til gode, siger hun.