Trods midlertidig aftale: Dansk fodbold er sendt til tælling

Skåret helt ind til det allermest forenklede ben handler konflikten om, at de to parters interesse i og behov for kommercielle aftaler kan medføre modsatrettede forpligtelser:

I hvor stort omfang kan DBU forlange, at f. eks. Christian Eriksen lader sig fotografere i landsholds-sponsoren Hummels røde spilledragt - udover dem, der knytter sig til aktionerne på kamp- og træningsbanerne - når han samtidig har nogle personlige forpligtelser med sin egen og sin klub, Tottenhams sponsor, Nike, der er direkte konkurrent til Hummel?

Præcist sådan en interessemodsætning fik for to uger siden DBU til at stævne landsholdsanfører Simon Kjær for en million kroner. Han havde, mente DBU, i sin personlige aftale med spillefirmaet Nordic Bet lukreret på sin landsholdsstatus i DBU - der har en sponsoraftale med Danske Spil.