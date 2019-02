Tro nu lige lidt på fremtiden, ikke?

På kant: Jeg forstår ikke regeringens pessimisme på integrationsområdet. Ved en fejl bliver et udkast til en rapport om børn af efterkommere lagt på Undervisningsministeriets hjemmeside, og fluks udtaler både undervisningsminister Merete Riisager og integrationsminister Inger Støjberg i Berlingske, at "integrationen er gået i stå".

Konklusionen er modsagt af forskere, rapporten er justeret, og flere medier har måttet trække fejlagtige artikler tilbage.

Respekt for det. Men jeg forstår stadig ikke de to ministres incitament til så hurtigt at gå ud i medierne med den pessimistiske konklusion. Det tyder på en fejlfinderkultur i ministerierne og - endnu værre - manglende fremsyn og fokus på løsninger. Tværtimod satser man på ghettopakker, hårde straffe og isolerede øer.

Allerede i august 2017 lavede Integrationsministeriet en rapport, der viser, at indvandrere er mere demokratisk sindede end etniske danskere. De positive nyheder blev dog først kendt over et halvt år senere, da Radio24syv gravede den hengemte rapport frem. Hvorfor er regeringen ikke stolte over, at integrationsindsatsen ser ud til at lykkes?

Den pessimisme er virkelig bekymrende. For uden politisk fremtidstro går hele samfundet i stå.