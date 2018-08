Tre ting vi lærte af DF's sommergruppemøde

1. En jernnæve i en fløjlshandske

Kristian Thulesen Dahl er sjældent typen, der skælder ud. Måske fordi han ikke behøver at gøre det. Et løftet øjenbryn eller en hævet stemme er nok. Hans magt er så absolut i DF, at det sjældent er nødvendigt for ham at puste sig op. Det er de små signaler, man skal lægge mærke til, og det gør partimedlemmerne i den grad. Partiformanden behøvede derfor heller ikke hænge de to rebeller Anders Vistisen og Peter Kofod til tørre på årets sommergruppemøde. Ifølge flere kilder fik Kristian Thulesen Dahl ordet som en af de første på sommergruppemødet, her nøjedes han med at bemærke, at der havde været nogle avisskriverrier, og at det nu var vigtigt, at medlemmerne huskede at være loyale over for partiet og stå sammen. Budskabet var sendt afsted og forstået: Stop det pjat.