Tre ting andre kan lære af duksene

I Nordfyns Kommune har borgmester Morten Andersen (V), kommunaldirektør og en projektleder på erhverv besøgt 24 lokale virksomheder i første halvår af 2018 - gså de mindre - for at høre om deres udfordringer, og hvordan kommunen kan hjælpe med bedre rammevilkår. På seks år er kommunen rykket fra bund til top i DI's erhvervsklimaundersøgelse ved at droppe byggesagsgebyr, indføre en kontaktperson til hver virksomhed og sende en nyhedsmail hvert kvartal om arrangementer for virksomheder, vejarbejder og anden info. Desuden måler kommunen selv virksomhedernes tilfredshed og går i dialog efter tilbagemeldinger.

2 Ansatte arbejder på tværs

Ringkøbing-Skjern er rykket fra nummer 62 i 2012 til en femteplads. Ud over at fokusere på virksomheder har kommunen fået hjælp af studerende fra Københavns Universitet for at brande Ringkøbing-Skjern som en god kommune at bo og arbejde i. De ansatte arbejder på tværs i kommunen i projektet KUBE (kommune, uddannelse, beskæftigelse og erhverv), så medarbejderne udveksler viden og erfaringer og undgår at forstyrre virksomhederne mere end én gang. Den nyvalgte borgmester, Hans Østergaard (V), bekendtgjorde i foråret, at kommunen gik efter en femteplads i undersøgelsen, og det blev resultatet. V og S arbejder sammen om målet, som er meldt ud til medarbejderne i kommunen. 17 virksomhedsledere har været til fyraftensmøde for at fortælle om idéer og feedback på erhvervsservice.