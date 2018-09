Tre råd til mindre stressede medarbejdere: Planlæg mails og slut fem minutter før tid

3. Pauser - uden Facebook

Det kommer næppe som en overraskelse for de fleste, men pauser er et vigtigt nøgleord i modarbejdelsen af stress. Det gælder ikke kun lange pauser. Ligesom det heller ikke gælder pauser, hvor tiden går med at tjekke op på ekskærestens nye flirt eller chefens mail med en ny opgave.

- Ansatte skal have mulighed for reelle pauser til hjernen. Tid, hvor de ikke er på Facebook eller engageret i samtaler. Det behøver ikke at være mere end et til fem minutter, men det skal være flere gange om dagen. Hjernen får virkelig et boost hver gang. Man får større glæde og overskud. Pauser er en dybt overset ting nu om dage, siger Rasmus Hougaard.