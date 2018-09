Tre pointer fra pressemødet

1Valgkamp, valgkamp, valgkamp

Det var nærmest komisk. Regeringen havde indkaldt hele den danske verdenspresse for at præsentere første del af sin stort anlagte sammenhængsreform. De tre partiledere var mødt op for at give præsentationen et ekstra tryk. Men hvad handlede mødet så om? Alt muligt andet.

Lars Løkke Rasmussen brugte det meste af tid på at tale om, hvor mange flere penge den nuværende regering har brugt på den offentlige sektor sammenlignet med Helle Thorning-Schmidt. Anders Samuelsen talte om Danmarks forhold til Kina og USA, og Søren Pape Poulsen fik på besynderlig vis afbureaukratisering af den offentlige sektor til at handle om forbuddet mod bandegrupperingen Loyal to Familia. Det var lige før man begyndte at tro, at de var i gang med at udskrive valg.

Der er to ting, der kan udledes af det: Valgkampen er i gang, og alle kneb gælder. Inklusive at bruge et pressemøde om effektivisering af den offentlige sektor som trojansk hest for valgkampssnak.

2Lettere sagt end gjort

Indholdet af pressemødet var på grund af valgkampssnakken noget ukonkret. Det var ikke meget nyt, der kom frem. Regeringen vil spare 4 milliarder kroner på at fjerne regler og unødvendigt bureaukrati. Det vidste vi i forvejen. Men efter pressemødet var det stadig noget uklart, hvordan det præcis skal lykkes. Man må forstå, at statens repræsentanter, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner skal sætte sig sammen og lave en plan.

I det hele taget fik vi ikke rigtig svar på, hvordan man kan låse sig fast på en besparelsesramme, før man ved, hvad det præcis er for regler og bureaukrati, der skal afskaffes. Al ære og respekt for at regeringen gør forsøget, men det er én ting at sige, at alt unødvendigt bureaukrati skal skæres væk, noget andet er at gøre det i virkeligheden. Det har mange statsministre og borgmestre måttet sande gennem tiderne.

Og deri ligger en anden sandhed gemt. Bureaukrati bliver brugt som et fyord. Men bureaukrati er nødvendigt i et eller andet omfang. Med over 800.000 offentlige ansatte er der brug for styring. Kunsten er selvfølgelig her at ramme den rigtige balance.

3Noget i vente

Hvor præsentationen var tynd, hvad afbureaukratisering angik, ser det ud til, at regeringens bud på regelforenkling er mere konkret. Over de næste dage vil de enkelte ministre spille ud med bud på, hvordan regler kan gøres mere enkle på deres respektive områder. 130 forslag i alt. Det er ikke nødvendigvis noget, der sparer de store penge, men løftet fra regeringen er, at det vil gøre det lettere at være dansker.

Vi taler her om procedurer, man kan opleve, når man er i kontakt med det offentlige, og hvor man tager sig til hovedet og spørger, hvad de mon skal gøre godt for.