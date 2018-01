Tre ønsker fra provinsen om udflytning af uddannelser

1

Kim Nøhr Skibsted, kommunikationsdirektør i Grundfos, Bjerringbro

- I Viborg er der netop blevet oprettet en uddannelse i AR (augmented reality, en teknologi hvor man kombinerer virkeligheden med digitale lag, red.) i samarbejde med VIA University College Aarhus. Det er et sted, hvor vi sagtens vil kunne rekruttere medarbejdere i fremtiden, og det er netop den vej, vi skal videre af. Der findes i dag et hav af tekniske uddannelser, som har et element af digitalisering, og det skal vi have meget mere af. Hvis vi ikke får mere af det i Nord-, Midt- og Vestjylland kommer vi i Grundfos til at få større rekrutteringsproblemer. Her bliver vi nødt til at udvikle et uddannelsessystem, hvor vi henter digitale talentspirer på erhvervsuddannelser og ikke bare fra gymnasierne, og det skal også foregå uden for de store byer.

- Men generelt er vi positive over for regeringens tanker om at flytte uddannelser ud, fordi det er virksomhederne herude, der kommer til at aftage fremtidens dimittender. Her er der i industrien bestemt behov for f.eks. ingeniører - også i Jylland og også uden for Aarhus og Aalborg, men gerne i samarbejde med institutionerne i de byer, som vi ser med AR-uddannelsen i Viborg. Uden på nogen måde at være bombastisk omkring det, vil jeg sige, at der klart er at behov for, at vi tænker mere på, at der er virksomheder uden for universitetsbyerne, og at man geografisk placerer uddannelserne geografisk derefter. Man skal blot huske at få kvaliteten med i diskussionen, det må ikke kun handle om geografi. Men vi skal sprede danmarkskortet mere ud - ikke bare med statslige arbejdspladser, men også med uddannelser.