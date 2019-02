1 Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner: - Jeg kan godt forstå, at der kommer justeringer i udspillet fra Lars Løkke Rasmussen, men uanset hvad, så ændrer det ikke på, at de folkevalgte forsvinder med nedlæggelsen af regionerne. Det er svært at forholde sig til, hvordan kommunerne får mere indflydelse. - At det fortsat står fast fra regeringens side, at regionerne vil blive nedlagt, kommer ikke bag på mig, for det har været fremme længe. Vi må se, hvad der er flertal for, når afgørelsen skal træffes.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

2 Nicolai Wammen (S), politisk ordfører i Folketinget for Socialdemokratiet: - Det er kosmetiske ændringer, som statsministeren laver, og det ændrer ikke på den grundlæggende model om, at indflydelsen forsvinder væk fra de lokalvalgte regionsmedlemmer, og at beslutningerne centraliseres til en udpeget bestyrelse. - Sundhedsudspillet om mere centralisering er en dårlig idé og den forkerte vej at gå, og det kan vi se ved, at der har været benhård kritik både fra regionerne, oppositionspartierne og Venstres eget bagland om at lade være med at nedlægge regionerne. - Socialdemokratiet møder op til forhandlinger om at skabe mere nærhed for patienter, men der er brug for et bedre samspil, og det sker ikke ved at centralisere.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

3. Jacob Bundsgaard, (S), borgmester i Aarhus Kommune og formand for Kommunernes Landsforening: - Kommunerne vil naturligvis have indflydelse, hvis vi skal løse flere opgaver. Men det ændrer ikke ved vores grundlæggende bekymring om, at der mangler finansiering til at løse opgaverne. Det mangler regeringen at vise, at man vil sikre. - Vedrørende Sundhedsvæsen Danmark: I kommunerne og KL har vi fokus på den nødvendige styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Hvordan man vælger at styre sygehusene, blander vi os ikke i.