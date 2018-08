Tre meninger: Regeringen centraliserer igen

Ole Wej Petersen (S

- Regeringen skyder gråspurve med kanoner. Det handler blot om at få et lys mere i kagen med udlændingestramninger. Med den ene hånd påtvinger den styrelser af flytte ud provinsen, og med den anden hånd fjerner de vores muligheder for at klare os selv. Det er så ærgerligt, når de ikke engang kommer til at have nogen form for positiv effekt på noget. Hvis vi fik redskaberne, ville vi kunne lave den kontrol både bedre og billigere.