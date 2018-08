Tre berygtede seriemordere og (nogle af) deres kvinder

2. Ted Bundy

Ted Bundy blev i 1979 og 1980 dømt til døden for tre mord begået i 1978. Før sin henrettelse i 1989 nåede han dog at tilstå 30 mord på unge kvinder begået i årene 1974-78. Politiet mener, at det reelle tal nok snarere er 50.

Carole Anne Boone, en fraskilt mor til to, var kærester med Ted Bundy, før han i 1976 blev arresteret første gang. Hun hjalp ham blandt andet med at flygte fra fængslet i 1977, og i 1980 - under Bundys anden retssag - blev de gift i en retssal i Florida.

To år senere fødte hun en datter og sagde, at Ted Bundy var faren. På trods af at "ægteskabelige besøg" ikke var tilladt i det fængsel, Bundy sad, var det kendt, at indsatte til tider puljede deres penge, så de kunne bestikke fængselsbetjentene.