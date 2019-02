Træt af uheldskø på E20? Nu bliver motorveje ryddet hurtigere

2. juledag 2018 væltede en lastbil på den Fynske Motorvej mellem Langeskov og Hjulby. Det skabte lang kø på en af årets største rejsedage - og Vejdirektoratet forsøger sammen med politi og beredskab fortsat at finde en metode til hurtigere at kunne rydde motorvejene efter uheld med væltede lastbiler, Arkivfoto: Nils Svalebøg

Et fynsk forsøg med ladvogne og sværvogne, som kan fjerne køretøjer, der er forulykket på motorvejen, har vist så gode resultater, at det skal udbredes til hele landet. Vejdirektoratet vil fortsætte forsøg på Fyn for at finde en metode, der hurtigere kan rydde vejene efter uheld med væltede lastbiler.

E20: Selvom der på store dele af den Fynske Motorvej må køres 130 km/t, må trafikanterne jævnligt sænke hastigheden til gå-tempo, fordi der er sket uheld, som helt eller delvist blokerer vejen. Både bilister, erhvervsorganisationer pg politikere har længe efterlyst hurtigere rydning af landets motorveje efter uheld, og et forsøg, som har kørt på Fyn i godt et halvt år, viser, at det med forholdsvis begrænsede midler er muligt at mindske generne for de øvrige trafikanter efter færdselsuheld. - Siden sommeren 2018 har vi afprøvet metoden med at sende ladvogne og sværvogne ud til uheld på den Fynske Motorvej hurtigere end sædvanligt, siger Charlotte Vithen, områdechef i Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse. Normal praksis har været, at de store vogne, som kunne fjerne forulykkede køretøjer, først blev sendt af sted, når der indløb besked om, at der var brug for dem. Men i forsøget på Fyn er vognene blevet sendt til uheldsstedet, straks efter meldingen om et uheld er kommet. - Og resultaterne har været så positive, at vi nu udbreder tiltaget til hele landet, siger Charlotte Vithen.

Tester videre på Fyn Det er primært ved uheld, som ikke er komplicerede at håndtere, at den hurtigere udrykning med de store vogne har vist sig værdifuld i form af sparet tid for trafikanter, der ellers måtte holde i kø. Det vil ifølge Vejdirektoratet koste omkring en million kroner om året at udbrede den hurtigere rydning til hele landet. Det opvejes af, at de samfundsøkonomiske tidstab ved, at trafikanter holder i kø efter uheld, ifølge Vejdirektoratets beregninger reduceres med 35-70 millioner kroner. Store uheld, ofte med væltede lastbiler, kan spærre en vej i flere timer, og her er der brug for andre løsninger. Derfor fortsætter Vejdirektoratet sammen med politiet og beredskabsmyndighederne på Fyn med at afprøve mulige løsninger på oprydningen efter store uheld. - Vi kører forsøget på Fynske Motorvej videre og vedbliver med at teste initiativer, som vi forhåbentlig efterfølgende kan rulle ud på hele vejnettet, siger Charlotte Vithen.