Tørstige bier sutter ferskvand op på stranden på Læsø

Det varme og tørre sommervejr har fået ferskvandet til at fordampe fra mange af landets vandløb og småsøer, som er tørret ud. Så bierne må flyve mod andre ferskvandskilder for at hente væske til biboet.

På Læsøs nordkyst er der en stejl skråning ned mod stranden. Her siver læskende ferskvand ud i sandet, som lokker tørstige bier til. Det fortæller Carl-Johan Junge, der er biavler på den nordlige ø.

- Bier kender altid nogle steder, hvor de kan hente ferskvand. Det har de brug for i mange sammenhænge, især når det er så varmt som nu. Og når der kommer ferskvand ud fra skrænten, så finder de det.

- Hvis nu der havde været et godt træk - altså at bierne kan hente nektar fra planterne - så havde de ikke behøvet så meget ferskvand. Nu er de nødt til at hente en hel del ferskvand, siger biavleren.

Ferskvandet bruger de summende insekter til mange ting. Eksempelvis bruges det til at regulere biboets temperatur og fugtighed.

Men vandet er særligt vigtigt, når naturen er tør, for så kan bierne ikke få den mængde nektar til deres forrådskammer, som de skal bruge.

- Bierne bruger vandet til at fortynde deres nektar inde i boet. De laver jo et forråd af nektar, og hvis de ikke har nok, så fortynder de det.

- Det kniber med at samle nok nektar i den varme sommer. Læsø er sådan en sandrevle, og den er ved at være godt tør. Det betyder, at mange planter her har det dårligt. Og når planterne har det dårligt, giver de ingen nektar, fortæller Carl-Johan Junge.

Honninghøsten bliver ekstremt lille i år for biavleren, for de brune bier på Læsø skal bruge nektar fra lyngplanter - og de er udtørret ligesom så mange andre planter.

På landsplan ser det dog anderledes ud, hvor høsten af den søde, gyldne spise bliver nogenlunde, som den plejer. Det fortæller Arne T. Henriksen, der er formand for Danmarks Biavlerforening.

- Der vil være rimeligt store udsving rundt om i landet, men vi forventer, at høsten bliver nogenlunde normal.

- Det så rimeligt godt ud i foråret, hvor det lige pludselig blev varmt og alting blomstrede. Men siden Sankt Hans har der stort set ikke været nogen tilgængelig nektar, fordi alt er tørret ud, siger han.