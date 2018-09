Tørken truede Harald Blåtands 1000 år gamle forsvarsværk

En del af danmarkshistorien var tæt på at blive opløst på grund af sommerens varme vejr.

Resterne af en 1000 år gammel palisade i Jelling var lige ved at blive destrueret under tørken.

Det skriver DR Trekanten søndag.

Palisaden var et slags hegn, der blev bygget i 900-tallet af Harald Blåtand. Den meget høje palisade var sammensat af egestolper og egeplanker og bygget til at omkranse kongebyen Jelling.

Selv om dele af palisaden blev taget op i 2013, befinder resten sig under bunden af Smededammen i Jelling. Det 1000 år gamle egetræ kan ikke tåle ilt, og derfor ville verdensarven smuldre, hvis dammen tørrede helt ud.

Men sådan endte det heldigvis ikke. Museet Kongernes Jelling fandt nemlig en midlertidig løsning, der kunne redde et vigtigt stykke af danmarkshistorien.

- Vi havde tørke i fire måneder og havde aldrig oplevet noget lignende. Det er jo et meget æstetisk højt prioriteret sted det her. Det er Unesco-område og vanvittigt smukt, så man skal passe på, hvad man laver herude.

- Men denne sommer har det ikke været smukt. Det har været en nødløsning, siger teamkoordinator og landskabsarkitekt i Vejle Kommune Lena Månson til DR Trekanten.

Løsningen blev at flytte vand fra en anden del af søen til palisaden. Hver dag hældte man mere vand på ved hjælp af pumper og slamsugere.

Samtidig byggede man en dæmning af metalplader for at holde på det vand, der var tilbage. Men vandet fordampede alt for hurtigt, og 10 lastbiler måtte hver uge hælde mere vand i dammen.

Da tørken officielt er forbi, var flere lastbiler fredag til stede ved Kongernes Jelling for at fjerne dæmningen.

I øjeblikket arbejder man på at finde en mere permanent løsning.